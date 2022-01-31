Начинку с сыром накрыть лавашем и поджарить: как приготовить быстрые хрустящие рулетики по Емельяненко

Такое аппетитное блюдо обычно нравится всем.

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube Gadget Chef рассказал, как быстро и просто сделать аппетитные рулетики из лаваша с сыром.

Ингредиенты: яйца — 4 шт., лаваш, шампиньоны — 2 шт., помидор — 1 шт., сыр — небольшой кусочек, зеленый лук, петрушка, сливочное масло.

В миску разбить яйца, поперчить, посолить, взбить венчиком. Тонко нарезать грибы и томаты. Мелко нашинковать зеленый лук, петрушку, на мелкой терке натереть сыр.

На разогретую сковородку отправить небольшой кусочек сливочного масла, растопить, вылить яйца. Бросить сразу грибы, томаты и сыр. Сверху посыпать зеленью, накрыть листом лаваша и немного его придавить. Через минуту перевернуть, поджарить с другой стороны примерно две минуты. Свернуть в рулет.

«Классное, аппетитное и сытное блюдо отлично зайдет для всей семьи, приготовьте, уверен, вам понравится. Приятного всем аппетита!» — пожелал Василий Емельяненко.

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