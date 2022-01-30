Экспресс-маринование: как при помощи шприца моментально насытить вкусом окорочка, показал Емельяненко

Такое мясо при запекании получится аппетитным, пропитанным и нежирным.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» показал, как моментально замариновать окорочка или курицу целиком.

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Так можно поступать, когда нет времени долго пропитывать мясо. Насытить мякоть шеф-повар предложил при помощи шприца (максимально большого в аптеке). В маринад не нужно брать много лимонного сока, а лучше добавить во время приготовления.

Ингредиенты: куриные окорочка, лимон, соевый соус, соль, оливковое масло, розмарин, лавровый лист, петрушка, чеснок, сыр пармезан.

В небольшую миску с водой выжать два небольших кусочка лимона, добавить соевый соус и соль. Раствор должен получиться в меру соленым и кислым. В шприц набрать маринад, ввести в куриную мякоть из разных мест.

Переложить в миску, полить маслом, добавить любимые специи. Емельяненко брал розмарин и лавровый лист.

Разогреть до 200 градусов духовку, поставить на 20 минут. Если окорочка из холодильника, готовить на 10 минут больше.

Пока куриные окорочка запекаются, нужно натереть лимонную цедру и выдавить сок. Петрушку мелко нашинковать, чеснок с солью растереть до кашицы. Твердый сыр (любой) натереть, все смешать.

Запеченные окорочка смазать сырной смесью. Вновь отправить в духовку на пять минут.

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