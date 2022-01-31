«Будете делать только так!»: с чем вкуснее всего жарить картошку, сказал Емельяненко

Известный телеповар Василий Емельяненко раскрыл свои кулинарные секреты в приготовлении жареной картошки. Он уверен, что его копеечный способ составит серьезную конкуренцию многим деликатесам.

«Что может быть проще и вкуснее картофеля с грудинкой? Думаю, смогу вас удивить и сделать блюдо еще вкуснее и оригинальнее. Картофель вы будете впредь делать только так и только с добавлением сыра и зиры», — прокомментировал Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты: картофель крупный — 4-6 шт., грудинка копченая — 150-200 г, лук — 1 шт., сыр — 100 г, сливки 33% — 100 мл, чеснок — 1 зубчик, сливочное масло — 75 г, растительное масло, зира — 2 щепотки, соль, черный перец — по вкусу, петрушка — несколько веточек.

В сотейник с подсоленной водой отправить очищенный и нарезанный крупными дольками картофель. Варить до готовности.

Крупными кубиками нарезать грудинку, мелко нашинковать луковицу. Лук обжарить в смеси растительного и сливочного масел. Добавить в сковороду грудинку, перемешать, на небольшом огне обжарить все вместе, буквально пару минут.

В ступе растолочь две щепотки зиры и по одной щепотке черного перца и соли. Сварившийся картофель отправить в сковороду с грудинкой, добавить 50 граммов сливочного масла и перемешать. Положить измельченный чеснок, молотую с перцем зиру, влить сливки.

Сверху картофель посыпать тертым сыром и отправить сковороду в разогретую до 230 градусов духовку (включив верхний нагревательный элемент) на 5 минут. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанной петрушкой и подать к столу.

«Блюдо простое в приготовлении, а на вкус ему смогут позавидовать многие заморские деликатесы», — считает Василий Емельяненко.

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