«Всего один стакан овсянки!»: как за 20 минут испечь английский десерт крамбл по Емельяненко

Фруктовую начинку можно по желанию варьировать.

Известный телеповар Василий Емельяненко научил своих подписчиков на YouTube-шоу Gadget Chef готовить традиционной десерт английской кухни – крамбл.

«Всего один стакан овсянки и 20 минут», — презентовал пирог шеф Емельяненко.

Ингредиенты: овсянка — 150 г, яблоки — 2 шт., клубника — 100 г, сливочное масло — 100 г, сахар — 50 г, соль — 5 г.

В миску насыпать овсянку, сахар, соль, добавить сливочное масло. Все тщательно перемешать. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и нарезать на небольшие кусочки. Клубнику также произвольно нарезать и вместе с яблоками тщательно перетереть с сахаром.

В форму для запекания выложить яблоки, клубнику и сверху равномерно овсянку с маслом. Форму отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Готовый крамбл выложить на тарелку, украсить мятой, розмарином или мороженым.

«Блюдо простое, доступное, особенно вкусно подавать к чаю. Приятное сочетание сочных фруктов и хрустящей корочки. Английский крамбл не оставит равнодушным любителей изысканных десертов и сладкого. Приготовьте по нашему рецепту, вам точно понравится!» — сказал Емельяненко.

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