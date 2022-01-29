Быстрая паста из пяти ингредиентов: Белькович обжаривает томат с чесночком, а потом посыпает сыром

Универсальный итальянский рецепт пригодится и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом вкусной итальянской пасты с томатом всего из пяти ингредиентов.

Ингредиенты на 2 порции: спагетти — 180 гр., оливковое масло — 25 мл, чеснок — 3 зубчика, томаты — 2 средних, сыр твердый — 20 гр., соль и перец — по вкусу.

Бросить пасту в кипящую воду. Чеснок нарезать тоненькими слайсами, томаты — крупным кубиком.

На сковородку в горячее масло кинуть чеснок и слегка обжарить, затем положить томаты и тушить пару минут.

В конце по необходимости влить кипящую воду из-под пасты.

Уложить в соус спагетти альденте, перемешать, посолить, поперчить. Выложить на тарелки. Сверху посыпать тертым сыром.

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