Залить молоком и засыпать сыром: готовим картофельную запеканку под румяной корочкой по Бельковичу

Как приготовить очень простой, но аппетитный гратен, показал телеповар Саша Белькович в личном блоге. Картофельная запеканка по рецепту шефа с сырной корочкой обычно нравится всем! При этом рецепт простой и из недорогих ингредиентов.

Ингредиенты: картошка – 1 кг, молоко — 0,5 л, соль, перец, лавровый лист, сливки 33% — 150 мл, сыр твердый — 50 гр.

Картофель тонко нарезать ломтиками. Залить молоком, посолить, поперчить, бросить лавровый лист. Довести до кипения. Выложить в форму.

Залить сливками, сверху посыпать сыром, закрыть фольгой и убрать в духовку (180 градусов) на 1 час.

Снять фольгу, посыпать сыром, поставить в печь еще на 10 минут.

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