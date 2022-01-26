Пирожное «Картошка» за 30 минут: как сделать его с вареной сгущенкой внутри, рассказал Белькович

Этот вкус десерта многие полюбили еще с советских времен.

Пирожное «Картошка» наши соотечественники обожают с советских времен. Десерт вкусен и готовится из простых продуктов, а потому любим россиянами. Как сделать его дома всего за 30 минут, рассказал телеповар Саша Белькович на YouTube-канале Sasha Belkovich.

Измельчить грецкие орехи с печеньем в блендере. Добавить растопленное сливочное масло, положить немного обычной сгущенки, кокосовой стружки. Оставить настаиваться минут 10-15.

Сформировать колобки, сдавить, сделав лепешки. Посередине положить по ложке вареной сгущенки и скатать шарики с начинкой внутри.

Можно подать сразу к столу, но лучше оставить на некоторое время, чтобы пирожное стало плотным. Украсить орешками.

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