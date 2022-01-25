Намного дешевле, по вкусу – супер: как приготовить быстрое ризотто с копченой грудинкой по Емельяненко

Известный шеф-повар Василий Емельяненко частенько готовит для своих клиентов вкусный ризотто. Это итальянское блюдо любят многие, но далеко не всем оно по карману, тем более в ресторане.

Поэтому на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» кулинар предложил облегченный вариант ризотто. Этот рецепт можно с легкостью повторить дома.

«Предлагаю рецепт популярного блюда ризотто, но мы его сделаем в варианте light. Блюдо готовится проще, намного дешевле по цене оригинала, по вкусу — уверен, останетесь довольны», — прокомментировал телеповар.

Ингредиенты: рис — 150-200 г, лук — 1 шт., вино сухое белое — 150 мл (алкоголь испарится, можно не переживать), оливковое масло, куриный бульон, копченая грудинка — 100-150 г, шафран — 6-8 ниточек, черный перец, соль — по вкусу, сливки жирные — 100 мл, плавленый сыр — 1 ст. ложка, сливочное масло — небольшой кусочек, базилик.

Мелкими кубиками нарезать небольшую луковицу и обжарить немного на оливковом масле. Добавить рис, обжарить буквально минуту-полторы, налить белое вино и чуть увеличить огонь.

Добавить небольшое количество куриного бульона, поперчить, бросить шафран, посолить. Как только рис наполовину сварится, нарезать копченую грудинку на небольшие кубики и отправить в кастрюлю.

Влить сливки и куриный бульон (ризотто должен быть немного жидковатым). Довести до кипения, попробовать, чтобы рис полностью сварился и снять кастрюлю с огня.

Положить сливочное масло, плавленный сыр, перемешать. Украсить листочками свежего базилика, сбрызнуть оливковым маслом.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!