«Полюбят даже дети и муж!»: Емельяненко раскрыл секрет вкусной овсяной каши с сосисками

Известный телеповар Василий Емельяненко в личном блоге поделился рецептом вкусной овсяной каши.
«Кашу, приготовленную таким способом, полюбят даже дети и муж!» — считает кулинар.
Ингредиенты: куриный бульон — 500 мл, сосиски — 2 шт., овсяные хлопья — 7 ст. ложек, сливочное масло — 30 г, молоко, свежий огурец — половина.
В сотейник налить 250 мл заранее сваренного бульона, поставить на огонь. Пока бульон закипает, нарезать две сосиски колечками.
Бросить в бульон хлопья. Периодически помешивая, варить пока каша не загустеет.
В это время на сковороду отправить масло и сосиски. Не жарить, только прогреть в сливочном масле.
Чтобы каша была вкуснее, в сотейник с бульоном и овсянкой добавить немного молока.
Половину свежего зеленого огурца нарезать мелким кубиком.
В тарелку выложить готовую овсяную кашу, сосиски и обязательно полить маслом из сковороды. Сверху уложить мелко нарезанный огурец.
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