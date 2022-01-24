«Полюбят даже дети и муж!»: Емельяненко раскрыл секрет вкусной овсяной каши с сосисками

Если в состав блюда добавить ингредиенты, которые любят все, успех обеспечен!

Известный телеповар Василий Емельяненко в личном блоге поделился рецептом вкусной овсяной каши.

«Кашу, приготовленную таким способом, полюбят даже дети и муж!» — считает кулинар.

Ингредиенты: куриный бульон — 500 мл, сосиски — 2 шт., овсяные хлопья — 7 ст. ложек, сливочное масло — 30 г, молоко, свежий огурец — половина.

В сотейник налить 250 мл заранее сваренного бульона, поставить на огонь. Пока бульон закипает, нарезать две сосиски колечками.

Бросить в бульон хлопья. Периодически помешивая, варить пока каша не загустеет.

В это время на сковороду отправить масло и сосиски. Не жарить, только прогреть в сливочном масле.

Чтобы каша была вкуснее, в сотейник с бульоном и овсянкой добавить немного молока.

Половину свежего зеленого огурца нарезать мелким кубиком.

В тарелку выложить готовую овсяную кашу, сосиски и обязательно полить маслом из сковороды. Сверху уложить мелко нарезанный огурец.

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