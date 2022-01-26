Как сделать сочный и легкий сэндвич с тунцом: Белькович использует консервированную рыбу и йогурт

А чтобы закуска была аппетитнее, добавляет салат, огурчик и томат.

Саша Белькович в личном блоге дал рецепт аппетитного и сочного сэндвича из консервированного тунца. В нем нет майонеза, и на заправку идет несладкий йогурт. Телеповар уверен, что эта закуска может стать хорошим завтраком и перекусом.

Ингредиенты на 4 порции: хлеб ржаной тостовый – 4 шт., хлеб пшеничный тостовый – 4 шт., салат свежий латук – 40 гр., тунец в собственном соку – 360 гр., томаты свежие – 2 шт., огурец свежий – 2 шт., лук красный – 1 шт., йогурт греческий – 200 гр., кунжут – 10 гр., соль/перец – по вкусу.

Слить из консервированного тунца жидкость, немного измельчить вилкой. Мелко порубить лук. Огурец и помидоры — мелким кубиком. Смешать овощи с тунцом. Заправить йогуртом, посыпать семечками кунжута, перемешать.

Прогреть хлеб на сковородке без масла (сделать его хрустящим). На хлеб выложить листья салата и сверху – тунцово-овощную смесь, аккуратно распределить по всему сэндвичу. Поперчить, закрыть вторым кусочком хлеба. Разрезать треугольником.

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