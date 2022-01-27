Пять лет в эфире: на СТС выйдет 200-й выпуск шоу «ПроСТО кухня» Александра Бельковича

Утром 5 февраля на канале СТС состоится премьера нового сезона кулинарного шоу «ПроСТО кухня». Телепроект известного ресторатора и блогера Александра Бельковича отмечает свое пятилетие в эфире, и среди новых выпусков будет уже 200-й по счету.

За пять лет шеф-повар приготовил перед зрителями 800 блюд, использовал 4000 яиц и 130 килограммов теста, сменил в кадре 267 футболок и рубашек, получил более 10 тысяч писем от поклонников и выпустил пять кулинарных книг.

«Наше шоу — это не просто микс разных кухонь со всего мира, авторские рецепты и блюда из органических, локальных и сезонных ингредиентов. Мы любим то, что делаем, горим проектом, и зрители это чувствуют. Еда объединяет людей, поэтому атмосфера на нашей кухне не только суперпрофессиональная, но и душевная. И с каждым сезоном мы становимся только круче, ярче и вкуснее», — говорит Белькович.

В новом сезоне ведущий раскроет секреты закусок на любой вкус и для любого повода, посетит магазины и кухни своих зрителей, даст советы по выбору и хранению продуктов.

Не пропустите новые выпуски «ПроСТО кухни» — с 5 февраля, по субботам в 9:30.

Факты о создании шоу «ПроСТО кухня»:

продукты для передачи покупаются в больших сетевых супермаркетах и магазинах возле дома — ведущий готовит из обычных продуктов, доступных зрителям;

в конце смены съемочная группа пробует все блюда, поэтому Белькович готовит в кадре не только эстетично, но и вкусно;

программа снимается пулами — по четыре выпуска подряд, на один выпуск уходит целый день;

выбирая блюда, креативная группа проводит опрос среди друзей и близких, изучает письма зрителей и актуальные гастрономические тренды;

кулинарное шоу создают 40 человек, в том числе два повара-помощника Бельковича, эксперт по мониторингу цен и калькуляции блюд.

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