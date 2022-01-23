«Как в ресторане»: Белькович раскрыл секрет вкусных ребрышек, у которых мясо само отделяется от кости

Блюдо получается очень нежным, мягким и сочным.

Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich раскрыл секрет аппетитных ребрышек.

«Как в ресторане», — заявил телеповар.

Ингредиенты 4 порции: ребра свиные – 1,5 кг, чеснок – головка, лук репчатый — 1 шт., микс перца — 1 чайная ложка, стакан воды. Глазировка для ребер: кетчуп 4 столовые ложки, ананасы консервированные — 200 гр., сок из-под ананасов, паприка – 0,5 столовой ложки, мед — 2 столовые ложки, аджика — 1 чайная ложка, соль — по вкусу.

Ребра очистить от пленки. Уложить на противень, нарезать репчатый лук, чеснок и положить рядом с ними.

Посыпать смесью перцев, влить стакан воды. Закрыть фольгой, поставить в печь на 200 градусов, на 55-60 минут.

Сок из-под ананасов налить в сотейник и довести до кипения. После того, как сок стал плотнее, добавить кетчуп, аджику, мед, перемешать до однородной массы и в конце добавить паприку.

Как только ребра приготовились, разрезать их и смазать глазировкой с обратной стороны, затем добавить ананасы в глазировку и обмазать ребра с верхней стороны. Поставить в духовку еще минут на 15.

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