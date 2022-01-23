«Максимально просто и невероятно вкусно!»: как сделать быструю пасту болоньезе, показал Емельяненко

Этот рецепт с легкостью может повторить дома каждая хозяйка.

Шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как сделать быструю пасту болоньезе, максимально приближенную по вкусу к той, что подается в итальянских ресторанах.

«Существует бесконечное множество соусов к пасте, но на мой взгляд самым непревзойденным является — соус болоньезе. Итальянский соус со спагетти по нашему рецепту, думаю, станет для вас новым и вкусным открытием», — прокомментировал кулинар.

Ингредиенты: фарш свино-говяжий — 500 г, спагетти, лук — 1 шт., томаты пилати — 1 банка, тимьян, базилик, соль, перец, листочки сельдерея, итальянские травы — 1 ч. ложка, портвейн — 150 мл, сыр пармезан, чеснок — 2 зубчика.

Мелкими кубиками нарезать лук и обжарить на оливковом масле, добавив веточку тимьяна. Сразу положить фарш, по вкусу посолить и поперчить. Обжарить 5-7 минут, добавить чайную ложку итальянских трав.

Положить пилати, перемешать, уменьшить огонь. Налить портвейн (алкоголь выпарится, можно не переживать), добавить мелко нарезанный чеснок и листочки сельдерея. Тушить пару минут и выложить на спагетти. Сверху посыпать тертым пармезаном, украсить листочками свежего базилика.

«Максимально просто и невероятно вкусно!» — сказал Емельяненко, попробовав свое блюдо.

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