«Наслаждение за 5 минут»: как быстро и вкусно сделать рулетики из слоеного теста с мясом по Емельяненко

Известный телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу Gadget Chef раскрыл простой рецепт аппетитных мясных рулетиков из слоеного теста.

«Рекомендую готовить сразу двойную порцию, потому что рулетики получаются настолько вкусными, сочными и аппетитными, что удержаться от добавки просто невозможно», — сказал Емельяненко.

Ингредиенты: слоеное тесто, мясо копченой курицы — 2 голяшки, копченая свиная шея — 150 г, бекон — 100-150 г, сыр, томаты в собственном соку — 150-200 мл.

Отделить куриное мясо от кости. Нарезать мелко курицу, свинину, бекон.

Раскатать скалкой слоеное дрожжевое тесто, выложить на него мясо, посыпать тертым сыром и добавить томатный соус. Тесто аккуратно скрутить, нарезать на мини-рулетики.

Выложить начинкой вверх на противень с пергаментом, поставить в разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут.

«Наслаждение за 5 минут», — прокомментировал Василий Емельяненко.

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