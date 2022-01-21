«Невообразимо вкусный»: как приготовить нежнейший паштет из куриной печенки по Емельяненко

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать нежнейший паштет из куриной печенки по рецепту французского шефа Вивьена.

«Невообразимо вкусный», — похвалил его кулинар.

Особый вкус ему придают коньяк и портвейн. Однако блюдо можно давать и детям, поскольку алкоголь выпаривается в процессе теплового воздействия.

«Рецепт простой, доступный, запросто сможете его повторить у себя на кухне», — сказал Василий Емельяненко.

Ингредиенты: куриная печень — 1 кг, молоко — 1 л, лук шалот — 150 г, яйца — 14 шт., сливочное масло — 300 г, сливки 30% — 300 мл, порто или портвейн — 100 мл, коньяк или бренди — 50 мл, тимьян, чеснок — 1 зубчик, лавровый лист, перец – 1,5 г, соль — 13 г.

Куриную печень замочить в молоке примерно на час, затем очистить от прожилок и жира. На мелкие кубики нарезать лук-шалот, на две части разрезать зубчик чеснока. Лук и чеснок обжарить на сливочном масле до образования золотистой корочки. Во время приготовления добавить листочки с одной веточки тимьяна, посолить.

В сковороду с луком налить коньяк и газовой горелкой поджечь, чтобы выпарился весь алкоголь. Налить портвейн и на медленном огне, периодически помешивая, выпарить из сковороды лишнюю жидкость.

В чашу блендера отправить очищенную куриную печень и яйца, все пробить до состояния эмульсии, влить сливки и снова пробить.

В кастрюле растопить 300 г сливочного масла, остудить до температуры 40-45 градусов и отправить в чашу блендера. Также в чашу добавить карамелизованный лук и на высокой скорости пробить содержимое чаши 20 секунд.

Посолить, поперчить, еще пробить. Выложить в форму для запекания, бросить лаврушку и тимьян. Форму отправить в духовку и на водяной бане, выставив температуру 130 градусов, запекать паштет 60-90 минут.

После часа запекания, с помощью термощупа проверить температуру внутри паштета: если температура достигла 65 градусов, он готов.

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