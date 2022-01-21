Без свеклы! Как сделать вкусный салатик «Креветки под шубой» по Бельковичу

Саша Белькович уверен, что эту закуску сможет повторить каждый.

Саша Белькович поделился в личном блоге интересным рецептом салата, который он назвал «Креветки под шубой».

Ингредиенты: креветки – 300 г, морковь по-корейски – 300 г, яйца вареные – 4 шт., майонез – 200 г, мандарины – 1 шт., картошка запеченная – 300 г.

Слить жидкость с морковки и нарезать ее. Майонез смешать с соком мандарина. Из яиц убрать желток, он понадобиться позже, белок крупно нарезать и смешать с отварными креветками (их тоже можно порубить, если они крупные) и майонезом.

Салат готовить слоями: сначала картофель, на него — майонез, затем слой морковки и сразу креветки с яйцом. Повторить в той же последовательности и в конце натереть сверху желток.

«Бомбезный салат у вас на столе!» — сказал Белькович.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!