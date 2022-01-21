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Без свеклы! Как сделать вкусный салатик «Креветки под шубой» по Бельковичу

Саша Белькович уверен, что эту закуску сможет повторить каждый.

Без свеклы! Как сделать вкусный салатик «Креветки под шубой» по Бельковичу
Саша Белькович. Кадр из YouTube-канала Sasha Belkovich

Саша Белькович поделился в личном блоге интересным рецептом салата, который он назвал «Креветки под шубой».

Ингредиенты: креветки – 300 г, морковь по-корейски – 300 г, яйца вареные – 4 шт., майонез – 200 г, мандарины – 1 шт., картошка запеченная – 300 г.

Слить жидкость с морковки и нарезать ее. Майонез смешать с соком мандарина. Из яиц убрать желток, он понадобиться позже, белок крупно нарезать и смешать с отварными креветками (их тоже можно порубить, если они крупные) и майонезом.

Салат готовить слоями: сначала картофель, на него — майонез, затем слой морковки и сразу креветки с яйцом. Повторить в той же последовательности и в конце натереть сверху желток.

«Бомбезный салат у вас на столе!» — сказал Белькович.

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