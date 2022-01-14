Мясо по-французски на новый лад: Белькович рассказал, почему запекает его с головками чеснока

Тертый сыр телеповар сразу смешивает с майонезом и грибочками.

Известный телеповар Саша Белькович усовершенствовал знаменитый рецепт мяса по-французски. Блюдо получается сочнее и интереснее обычного варианта. Своим способом кулинар поделился в личном блоге.

Ингредиенты на 2 порции: чеснок — 1 головка, свинина (шея) — 2 кусочка по 200 г, майонез — 1 ст.л., сыр плавленый — 2 ст.л., томат — 1 шт., шампиньоны консервированные — 50 г, соль/ перец по вкусу.

На противень положить мясо. В миске смешать тертый сыр, майонез и грибы. Мясо посолить и поперчить. Сверху выложить сырную смесь, накрыть кусочками помидора.

Чеснок разрезать пополам и положить рядом с мясом. Так блюдо получит аромат чеснока, но не приобретет горчинку. Кроме того, запеченный таким образом чеснок очень вкусен.

Запекать при 180 градусах 25–30 минут.

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