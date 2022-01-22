В майонез — лимонный сок, корицу, чеснок: как сделать салат из капусты неподражаемым, рассказал Емельяненко

Стоить при этом такая закуска будет сущие копейки.

Как из простой капусты сделать кулинарный шедевр, рассказал Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube «Шеф-повар Василий Емельяненко». Салат получается ароматным и необычным на вкус во многом благодаря соусу.

Ингредиенты: капуста — 1 шт., яблоко — 1шт., майонез, лимон, орехи (грецкие или кешью), сухой измельченный сыр, молотая корица — 1/3 ч. л., чеснок — ½ зубчика.

Нашинковать капусту при помощи овощечистки.

В майонез натереть немного лимонной цедры, добавить чуть лимонного сока, на кончике ножа корицы, поперчить, выдавить половину зубчика чеснока.

Орехи и сублимированный сушеный сыр размолоть в крошку.

С яблока снять шкурку. Нарубить тонкой соломкой, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнело.

Смешать капусту с яблоками, орехами, сыром, соусом. Посолить по вкусу.

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