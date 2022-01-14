Хрустящие, с пряным фаршем: как на скорую руку приготовить турецкие лепешки с начинкой по Емельяненко

Понадобится уже готовый лаваш, который нужно просто вкусно заправить.

На YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» его создатель, известный кулинар Василий Емельяненко, рассказал, как быстро и просто сделать знаменитые турецкие лепешки лахмаджун. Они получаются хрустящими, с пряным мясом, очень аппетитными.

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Ингредиенты: говяжий фарш – 300 г, лаваш тандырный, помидоры – 2 шт., лук – 1 шт., зира – 1/3 ч. ложки, кориандр – 1/2 ч. ложки, петрушка – небольшой пучок, сельдерей – несколько листочков, чеснок – 1 зубчик, паприка – 2 ч. ложки, растительное масло, черный перец – по вкусу, соль – по вкусу, лимонный сок.

В ступе растереть кориандр, зиру и немного соли. Положить в миску с говяжьим фаршем. Фарш по вкусу поперчить и посолить.

Мелко нарезать два небольших томата, зубчик чеснока, листья сельдерея и петрушки. Все отправить в миску с фаршем, также добавить паприку.

На крупной терке натереть лук, смешать с небольшим количеством соли. Лук немного отжать от сока и отправить к фаршу.

Добавить в начинку немного растительного масла и все тщательно перемешать. Лаваш выложить на противень, покрытый пергаментом и равномерно нанести на него тонким слоем фарш.

Противень отправить в разогретую до 230 градусов духовку на 7 минут. Лахмаджун нарезать на небольшие кусочки, сбрызнуть лимонным соком.

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