Блюдо из колбасы – мечта мужчины! Как сделать вкуснятину из ничего, показал шеф Емельяненко

Кроме мясного деликатеса понадобятся простые овощи и ароматные травы.

Если у вас в холодильнике нет ничего, кроме завалявшейся колбасы, морковки, луковицы и бокала вина, оставшегося после праздников, самое время сделать вкусное мужское блюдо по рецепту Василия Емельяненко! И не беспокойтесь, эту вкуснятину можно давать и детям, ведь алкоголь из напитка под действием тепла выпарится полностью!

Как рассказал известный телеповар на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», на приготовление колбасного деликатеса уйдет минут 20.

Ингредиенты: свиная полукопченая колбаса с жиром — один калачик, морковь — 4 шт., соль, перец — по вкусу, сухое белое вино — 200 мл, тимьян, розмарин, чабрец — несколько веточек по вкусу, стебли петрушки — 100 г, луковица — 1 шт., топленое масло — маленький кусочек.

Нарезать морковь большими кружочками — толщиной приблизительно в один сантиметр. Поставить на плиту кастрюлю с толстыми стенками. Растопить масло, положить морковку.

Нарезать крупными кубиками луковицу, положить туда же. Помешивать периодически. Нарезать крупными колечками половину калачика колбасы.

После того, как лук и морковь приобретут легкий золотистый цвет, положить кусочки колбасы. Помешать.

Нашинковать петрушку. Вместе с другими травами положить в кастрюлю. Налить вина, посолить и поперчить по вкусу, бросить лаврушку. Уменьшить огонь и потушить 15 минут. Из готового блюда достать веточки трав.

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