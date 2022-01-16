«Трехрублевый рецепт»: как при помощи вкусного соуса превратить макароны в шедевр, рассказал Емельяненко

Сочетание томата с перцем, сыром, чесноком и приправами обычно никого не оставляет равнодушным.

Известный телеповар Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как вкусно приготовить макароны с овощным соусом. «Трехрублевый рецепт», — сказал про свою пасту кулинар.

«Сегодняшний рецепт особенно понравится ценителям итальянской кухни и просто всем, кто любит макароны. К макарошкам мы приготовим бесподобный овощной соус, который, кстати можно заготовить впрок (он отлично хранится в морозилке и сохраняет свои вкусовые качества). Соус отлично подходит не только к макаронам (пасте) но и шикарно сочетается с мясом, рыбой и прочими овощными блюдами и гарнирами», — прокомментировал известный повар.

Ингредиенты: макароны пенне (отварные), болгарский перец — 2 шт., лук — 1 шт., томаты — 2 шт., чеснок — 2 зубчика, сливочное масло — 50 г, оливковое масло, прованские травы — 2 щепотки, соль — по вкусу, перец — по вкусу, чили — по вкусу, копченый сыр сулугуни, базилик свежий — несколько листиков, бальзамический уксус — 1 ст. ложка.

В кастрюлю положить сливочное масло, налить немного оливкового масла. Добавить крупно нарезанный болгарский перец (очищенный от семян, пленок) и лук. Для пикантности бросить несколько колечек чили перца.

С томатов срезать кожицу, произвольно нарезать, положить в кастрюлю. Соус по вкусу посолить, поперчить, добавить пару щепоток прованских трав. Для баланса кислотности налить одну столовую ложку бальзамического уксуса и перемешать.

Накрыть кастрюлю крышкой и на маленьком огне тушить еще 5-7 минут. Соус переложить в чашу блендера, добавить пару зубчиков чеснока и пробить до однородного состояния.

Отварные макароны разогреть в кастрюле, добавить соус, перемешать. Макароны выложить на тарелку, сверху посыпать тертым на мелкой терке копченым сулугуни и украсить свежими листочками базилика.

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