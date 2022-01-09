«Вызывают ностальгию по СССР!»: готовим простые и вкусные бутерброды со шпротно-сырковой пастой по Емельяненко

Эта закуска стоит сущие копейки, но всегда моментально разлетается со стола.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать дешевые, но при этом очень вкусные бутерброды со шпротами.

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«Внимание! Бутерброды могут вызывать ностальгию по СССР!» — предупредил известный телеповар своих подписчиков.

Ингредиенты: чиабатта (или белый вкусный хлеб) — несколько кусочков, шпроты в масле — 1 банка, плавленый сыр «Дружба» — 2 шт., сливочное масло — небольшой кусочек, соль — по вкусу, перец — по вкусу, укроп — небольшой пучок, маринованные огурцы.

Ломтики хлеба поджарить на сливочном масле до хрустящей корочки. В чашу блендера отправить плавленый сыр, мелко нарезанный пучок укропа и шпроты (вместе с маслом).

Пробить до однородного состояния. Полученной массой обильно намазать на поджаренной стороне гренки, сверху выложить небольшой кусочек маринованного огурца и украсить укропом.

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