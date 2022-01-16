Ничего сложного, но есть хитрость: как сварить куриный супчик ароматным и особенно вкусным, рассказал Белькович

Зимой такое блюдо согреет и наполнит душу домашним теплом.

Саша Белькович в личном блоге рассказал, как приготовить ароматный куриный супчик во французском стиле. В нем есть секретный ингредиент – репа, благодаря которой блюдо приобретает особенно тонкий и интересный вкус.

Ингредиенты на 5 порций: бедро куриное 5 шт., чеснок 2 зубчика, тимьян 2 веточки, лавровый лист 1 литр, душистый перец 5 зерен, морковь 2 шт., лук репчатый 2 шт., картофель 4 шт., репа 2 шт., томаты 4 шт., петрушка с ветками пучок, соль/ перец по вкусу, масло растительное для обжарки овощей 20 гр.

Сварить бульон из голени, вода должна быть холодной. Как только вода закипела, нужно сбавить огонь и варить при слабом кипении. Бросить в бульон веточки петрушки, лавровый лист, чеснок, душистый перец.

Снимать пенку, чтобы бульон был прозрачный. Овощи почистить, нарезать крупными кубиками.

Обжарить овощи на сливочном масле. У помидоров надрезать шкурку, положить в горячий бульон на минуту. Достать, снять шкурку и нарезать их крупно. Как только овощи поджарятся, снять с огня.

Готовый бульон процедить и добавить обжаренные овощи, соль и перец. Через минут 20 положить готовые голени, томаты, зелень.

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