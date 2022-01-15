«От одного запаха обалдел!»: как варит «нажористый» суп с чечевицей и копченостями Ивлев

В блюдо можно использовать все копчености и колбаски, что остались после праздников.

Константин Ивлев на своем кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel поделился рецептом вкусного супа с чечевицей и копченостями. В него можно положить все мясные деликатесы, что найдутся в холодильнике.

Блюдо получается «нажористым», как выразился шеф, аппетитным и с успехом заменит и первое, и второе, насытив на весь день.

Ингредиенты: чечевица – 450 г, картофель – 3 шт., морковь – 1 шт., лук репчатый – 2 шт., оливковое масло – 50 мл, сливочное масло – 15 г, грудинка в/к – 100 г, краковская колбаса – 100 г, охотничьи колбаски – 100 г, соль, перец, копченая паприка, кориандр, тимьян – по вкусу.

Нарезать картошку на кубики. Бросить в кастрюлю с маслом (смесь), которую нужно заранее раскалить. Помешать, когда появится запах жареного картофеля. Нарезать кубиками головку лука и морковь, бросить туда же.

Нарубить копчености, положить в кастрюлю. Бросить туда же чечевицу, размешать. Поставить чайник.

Настричь ножницами тимьян в кастрюлю. Налить кипяченую воду. Суп должен быть густым. Поперчить, посолить по вкусу, положить паприку, кориандр. Оставить томиться на 20-25 минут.

«От одного запаха обалдел!» — сказал про свой суп Константин Ивлев.

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