На утро 1 января идеально! Как приготовить аппетитную солянку на большую компанию по рецепту Ивлева

Возьмите несколько видов колбасок, так будет вкуснее.

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel поделился рецептом вкусной солянки. И речь идет не о супе, а о втором блюде, очень ароматном и сытном. Оно отлично скрасит утро после празднования Нового года и согреет после прогулок на свежем воздухе.

Ингредиенты шеф-повар дал для приготовления блюда в казане, чтобы накормить большую компанию.

Ингредиенты: свежая капуста — 3 кг, молодой картофель — 2 кг, свиные колбаски — 500 г, охотничьи колбаски — 500 г, копченая охотничья грудинка — 400 г, ветчина для завтрака — 300 г, помидоры — 300 г, репчатый лук — 300 г, молотый кориандр — 1 ч. ложка, копченая паприка — 1 ч. ложка, зира — 1 ч. ложка, сухой чеснок — 1 ч. ложка, паста из вяленых томатов — 2 ч. ложки, растительное масло — 100 мл, вода — 0,5 л, соль и перец по вкусу.

Нарезать картофель и слегка обжарить его в масле до появления золотистой корочки. Нарезать все мясные продукты. Можно пустить в ход любые мясные деликатесы, что найдутся дома: колбасу, ребра, сало, бекон, ветчину…

Обжарить мясо, чуть позже добавить предварительно нарезанный лук, пока без помидоров.

За это время нарубить капусту, взяв раза в два больше, чем картошки. Когда лук на копченостях достаточно обжарится, добавить специи. Вместо сухого чеснока можно положить свежий.

Добавить в поджарку помидоры. Затем пасту из вяленых томатов. Далее —капусту и поджаренную картошку, а также молотый перец. Только после этого влить воду (немного, не превращая в суп), посолить и томить около 20 минут до готовности.

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