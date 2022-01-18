Картошка, мясо и сыр, но не по-французски! Как приготовить вкусную русскую скоблянку по Ивлеву

Константин Ивлев на своем YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как сделать вкусное блюдо национальной русской кухни – скоблянку. Оно, к слову, напоминает принцип приготовления мяса по-французски, но со своими нюансами.

Телеповар внес в классический рецепт авторские элементы, сделав его более современным.

Ингредиенты: 300 г картофеля, немного оливкового и сливочного масел, 200 г репчатого лука, 300 г мякоти говядины, домашний сыр фетакса 150 г, 100 мл 33 % сливок, 20 г хрустящего лука, немного лука-резанца, соль и перец по вкусу.

Картошку нарезать небольшими длинными ломтиками, бросить в разогретую сковороду с оливковым маслом. Лук порубить перьями, мясо — длинными средними полосками. Отправить туда же, чуть посолить. Картофель с луком обжарить на одной половине, а мясо — на другой. Через несколько минут поперчить говядину, добавить немного сливочного масла, перемешать, убавить огонь, оставить тушиться.

Приготовить соус для скоблянки. В блендер положить фетаксу, влить сливки, взбить.

Когда картошка с мясом поджарятся, переложить их в толстую форму для запекания, смазанную сливочным маслом. Сверху выложить соус так, чтобы первый слой не был виден. Поставить в духовку (200 градусов) на 10-15 минут до появления румяной корочки.

Готовое блюдо посыпать хрустящим луком и луком-резанцем.

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