Не просто бутерброд с икрой: как на Новый год сделать изысканные мини-сэндвичи в русском стиле по Ивлеву

В нем знакомые ингредиенты, но интересная ресторанная подача.

Константин Ивлев на своем кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel предложил на Новый год вместо банальных бутербродов с икрой приготовить мини-сэндвичи в интересной подаче, так, как это делают в ресторанах.

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Ингредиенты: бородинский хлеб (не нарезной) – 40 г, сливочное масло – 30 г, черная икра – 15 г, шнитт-лук – 1 г.

Хлеб заранее положить в морозилку, чтобы он не крошился, а масло, наоборот, предварительно достать из холодильника, чтобы было мягким. Хлеб нарезать на тоненькие ломтики, смазать каждый маслом. Положить ломти с маслом пирамидкой, прижать ладонью сверху, отрезать края.

Нарезать на небольшие кусочки. Примерно один ломоть – на четыре части. Должны получиться полосатые брусочки. Ложечкой сверху положить икру, украсить шнит-луком.

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