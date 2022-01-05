Без муки! Как сделать ароматную творожную запеканку с какао по Бельковичу

Чтобы она получилась ароматной, Саша Белькович кладет в массу цедру апельсина.

Саша Белькович рассказал в личном блоге, как приготовить двухцветную запеканку с ароматом апельсина.

Ингредиенты на 6 порций: творог 1 кг, яйцо 2 шт., сметана 200 гр., сахар 130 гр., манка 10 гр., разрыхлитель половина чайной ложки, ванильный сахар чайная ложка, цедра одного апельсина, какао 25 гр., соль по вкусу.

Творог выложить в миску, туда же разбить яйца, положить сметану (15%) и перетереть состав.

Всыпать туда сахар, разрыхлитель, ванильный сахар, манную крупу и хорошенько перемешать.

Натереть цедру апельсина, важно это делать только до белой части.

Половину творожной массы переложить в отдельную миску, добавить туда какао и как следует перемешать, чтобы не было комочков.

В форму для запекания выложить пергамент. Залить первый шоколадный слой и равномерно его распределить.

Сверху положить белую творожную массу. Поставить в заранее разогретую духовку до 160 градусов на 50 минут. Остудить после готовности минут 10.

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