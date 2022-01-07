«Это шедевр! Зайдет всем!»: как быстро сделать булочки с корицей из покупного слоеного теста по Бельковичу

На YouTube-канале Sasha Belkovich его автор телеповар Саша Белькович поделился рецептом простых и быстрых булочек из магазинного слоеного теста со сметанно-сгущенковым кремом.

«Это шедевр! Зайдет всем, гарантирую!» — заявил известный кулинар.

Ингредиенты на 12 булочек: тесто слоеное 500 гр., сахар 130 гр., корица 15 гр., масло сливочное 30 гр., сгущенка вареная 2 столовые ложки, сметана 4 столовые ложки.

Разморозить тесто, поставить заранее духовку разогреваться. Раскатать тесто, можно сразу два пласта. Смочить тесто растопленным сливочным маслом по всей площади. Сахар смешать с корицей и насыпать на тесто равномерным слоем. Завернуть в рулет, разрезать на кусочки и немного примять.

Уложить на противень и поставить в печь на 180 градусах на 15-20 минут.

Вареную сгущенку смешать со сметаной до однородной массы. Достать булочки.

Пока горячие залить соусом из сметаны и сгущенки. Дать немного настояться.

«Рецепт просто невероятный, а главное, какой простой и быстрый! Никто не откажется от таких булочек с корицей!» — сказал Белькович.

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