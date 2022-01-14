Вкусно с мясом, рыбой, просто так: как готовит соленые лимоны жена Жигунова

Сергей Жигунов живет с Викторией Ворожбит в Крыму и сам выращивает фрукты.

Сергей Жигунов уже давно поселился на своей даче в Крыму с женой Викторией Ворожбит, где они с удовольствием занимаются садом и огородом. Собранные овощи и фрукты они консервируют сами.

В личном блоге жена знаменитого артиста поделилась рецептом соленых лимонов. Актер разместил в Сети фото с этой интересной закуской, и его одолели поклонники с просьбой рассказать, как это делается и с чем такие фрукты едят.

«Исключительно вкусно добавлять их при тушении в мясо и птицу, при засолке рыбы, при приготовлении блюд в тажине, делать соусы, а сам рассол классно использовать в дрессинг для салатов, в заправку для кускуса и куда фантазии хватит. Один мой друг вообще ест как огурцы — вместе со всем.

В рецепте изначально было много соли, чуть ли не столовая ложка на лимон, и потом еще банку доверху засыпать. Я это количество сильно уменьшила и точно знаю, что даже с чайной ложкой на лимон все отлично получается», — пояснила Ворожбит.

По ее словам, в идеале лучше использовать морскую крупную соль, но подойдет любая. Сама она в этом году солила с илецкой тонкого помола, ранее пробовала с розовой гималайской — и всегда получалось вкусно.

На одну семью достаточно 8 лимонов, считает Виктория, 5 — в банку, 3 — на сок.

Лимоны нарезать на 6 частей, плотно заложить слоем в банку, затем травы и приправы. Ворожбит использовала тимьян, розмарин, лавровый лист, гвоздику, черный перец.

Затем посыпать солью, потом сделать следующий слой — и так пока банка не кончится. 2/3 лимонов уложить кусочками в банку, а 1/3 выдавить в виде сока в банку.

«Я жду дня три, пока лимоны дадут еще сок, и в оставшееся пространство, если оно есть, добавляю еще сок и верхушку доливаю оливковым маслом для «замка». Примерно через три недели все будет готово», — пояснила избранница Сергея Жигунова.

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