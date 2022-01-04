Сергей Жигунов рассказал о неудачных попытках дозвониться до Зеленского и высказался о «Сватах»

Как отметил актер, сериал был куплен на бюджетные деньги на Украине.

Актер Сергей Жигунов в Instagram заявил, что сериал «Сваты», который не так давно показывали на канале «Россия 1», был куплен у Украины на государственные деньги. То есть на его, в том числе, налоги.

При этом в своей гневной речи Сергей Жигунов отметил, что российские картины уже давно не показывают на Украине. В том числе и «Гардемаринов», «потому что Боярский сказал что-то не то про Украину, а Харатьян спел про мост».

По словам Сергея Жигунова, он вовсе не возражает, чтобы украинские картины показывали в России. Основной посыл его поста — договориться с украинцами, чтобы и они покупали российские фильмы.

«Если не хотите договариваться, то дайте телефончик. Мы сами позвоним. Да, телефон Зеленского не предлагать. Я пару раз звонил. Он почему-то не берет трубку». Сергей Жигунов

Напомним, что седьмая часть «Сватов» стала последней. Больше снимать данный сериал не планируется.

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