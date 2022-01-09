«Галкин – интеллектуальная элита страны»: жена Жигунова расхвалила мужа Пугачевой

По словам Виктории Ворожбит, у юмориста прекрасная чистая русская речь и безукоризненное владение словом.

Жена актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит в Instagram рассказала, что осталась под впечатлением от интервью Максима Галкина, которое он дал несколько дней назад Галине Юзефович.

Как отметила Ворожбит, она совсем не знала творчество Галкина. Между тем, как она выяснила, он окончил факультет лингвистики РГГУ, читает на английском, немецком, французском. По словам Ворожбит, у Галкина прекрасная чистая русская речь и безукоризненное владение словом. Не интервью, а чистый мед.

«Не знала, что когда-нибудь напишу подобное хотя бы про одного человека из нашего шоу-бизнеса, но Максим Галкин, несомненно — интеллектуальная элита страны. Повезло Алле Борисовне и деткам». Виктория Ворожбит

Напомним, что Максим Галкин проживает в деревне Грязь вместе с Аллой Пугачевой и детьми. У них двое общих наследников – Гарри и Лиза Галкины.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!