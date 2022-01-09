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«Галкин – интеллектуальная элита страны»: жена Жигунова расхвалила мужа Пугачевой

По словам Виктории Ворожбит, у юмориста прекрасная чистая русская речь и безукоризненное владение словом.

«Галкин – интеллектуальная элита страны»: жена Жигунова расхвалила мужа Пугачевой
Сергей Жигунов с женой. Фото: instagram.com/vzhigunovochka/

Жена актера Сергея Жигунова Виктория Ворожбит в Instagram рассказала, что осталась под впечатлением от интервью Максима Галкина, которое он дал несколько дней назад Галине Юзефович.

Галина Юзефович и Максим Галкин
Галина Юзефович и Максим Галкин. Фото: instagram.com/vzhigunovochka/

Как отметила Ворожбит, она совсем не знала творчество Галкина. Между тем, как она выяснила, он окончил факультет лингвистики РГГУ, читает на английском, немецком, французском. По словам Ворожбит, у Галкина прекрасная чистая русская речь и безукоризненное владение словом. Не интервью, а чистый мед.

«Не знала, что когда-нибудь напишу подобное хотя бы про одного человека из нашего шоу-бизнеса, но Максим Галкин, несомненно — интеллектуальная элита страны. Повезло Алле Борисовне и деткам».

Виктория Ворожбит

Напомним, что Максим Галкин проживает в деревне Грязь вместе с Аллой Пугачевой и детьми. У них двое общих наследников – Гарри и Лиза Галкины.

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Алла ПугачеваВиктория ВорожбитГалина ЮзефовичМаксим ГалкинСергей Жигунов