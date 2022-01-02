«В любую минуту может поддержать и рассмешить»: Ворожбит поздравила Жигунова с 59-летием

Как отметила нынешняя жена актера, ее муж - самый лучший мужчина на свете.

Жена актера Сергея Жигунова журналистка и кинодеятель Виктория Ворожбит в Instagram тепло и нежно поздравила своего знаменитого мужа с 59-летием.

«У самого большого придумщика, оптимиста, лидера, творца, писателя, артиста, режиссера, продюсера, историка, повара, дизайнера интерьеров, садовода, музыканта, у самого нежного и заботливого мужчины, у человека, который в любую минуту может поддержать и рассмешить, у лучшего мужа на свете сегодня день рождения». Виктория Ворожбит

«Вика, поздравляем от всей души вашего мужа», «Сергей Жигунов — талантливый и замечательный человек», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее бывшая жена Сергея Жигунова актриса Вера Новикова неожиданно заявила, что до сих пор любит своего бывшего мужа. Ее фанаты были крайне удивлены таким словам.

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