Как приготовить свинину в тесте с грибами и пряными травами
Видео
Наш путеводитель: как провести новогодние каникулы в Анапе
Видео

«В любую минуту может поддержать и рассмешить»: Ворожбит поздравила Жигунова с 59-летием

Как отметила нынешняя жена актера, ее муж - самый лучший мужчина на свете.

«В любую минуту может поддержать и рассмешить»: Ворожбит поздравила Жигунова с 59-летием
Сергей Жигунов с женой. Фото: instagram.com/vzhigunovochka/

Жена актера Сергея Жигунова журналистка и кинодеятель Виктория Ворожбит в Instagram тепло и нежно поздравила своего знаменитого мужа с 59-летием.

Сергей Жигунов
Сергей Жигунов. Фото: Globallookpress.com

«У самого большого придумщика, оптимиста, лидера, творца, писателя, артиста, режиссера, продюсера, историка, повара, дизайнера интерьеров, садовода, музыканта, у самого нежного и заботливого мужчины, у человека, который в любую минуту может поддержать и рассмешить, у лучшего мужа на свете сегодня день рождения».

Виктория Ворожбит

«Вика, поздравляем от всей души вашего мужа», «Сергей Жигунов — талантливый и замечательный человек», — отметили в комментариях пользователи.

Ранее бывшая жена Сергея Жигунова актриса Вера Новикова неожиданно заявила, что до сих пор любит своего бывшего мужа. Ее фанаты были крайне удивлены таким словам.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Вера НовиковаВиктория ВорожбитНовости googleСергей ЖигуновСергей Жигунов последние новости