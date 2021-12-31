«Супернежная, мягкая, вкуса очень много!»: Белькович раскрыл секрет сочной буженины

Телеповар Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сделать вкусную буженину.

«Супернежная, мягкая, вкуса очень много!» — похвалил ее шеф.

Ингредиенты на 10 порций: свинина шея 2,5 кг, лук репчатый 3 шт., морковь 1 шт., смесь перцев 1 ч.л., соль по вкусу. Глазировка для буженины: варенье 200 гр., горчица 100 г, аджика 3 ст.л., паприка копченая 2 ч.л., мед 100 гр.

Лук и морковь нарезать крупными кусками, чеснок разделить на зубчики или разрезать на крупные части. Уложить часть овощей в противень.

Буженину посолить и поперчить со всех сторон, положить тоже в противень. Наверху расположить остатки овощей. Поперчить.

Налить стакан воды в противень. Закрыть фольгой и поставить в духовку на 200 градусов на 2-2,5 часа.

Приготовить глазировку. Вишневое варенье, аджику, горчицу, мед, паприку смешать и немного выпарить до нужной консистенции.

Покрыть буженину глазировкой и поставить в печь на максимальную температуру на 10-15 минут.

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