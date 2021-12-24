Быстрая пицца из батона: как ее делает Белькович на сковороде без духовки

Саша Белькович уверен, что ее может приготовить каждый.

«Быстрая пицца из батона! Сможет сделать каждый! Ловите рецепт!» — презентовал свое блюдо Саша Белькович в личном блоге.

Ингредиенты: булка 1 шт., яйцо 2 шт., молоко 200 мл, ветчина 80 гр., творожный сыр 50 гр., грибы 100 гр., сыр твердый 30 гр.

Сделать льезон, разбив в миску яйцо, добавив туда молоко, соль и перемешав. Нарезать булку и пропитать ее в льезоне.

На горячую сковороду плотно выложить друг к другу кусочки. Перевернуть на другую сторону при помощи тарелки.

Поджаристую сторону смазать сметаной, положить грибы, ветчину, творожный сыр, зеленый лук и сверху твердый сыр.

Подержать пару минут под крышкой.

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