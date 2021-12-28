Картошку резать охлажденной! Как вкусно сделать оливье из обычных продуктов, рассказал Белькович

Александр Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich поделился секретами приготовления вкусного оливье из привычных продуктов.

«Этот оливье будет очень вкусным, потому что здесь много маленьких нюансов, которые сделают ваш оливье круче любого другого!» — сказал Белькович.

Ингредиенты на 2,5 кг: говядина лопатка — 400 гр., картофель — 200 гр., морковь — 200 гр., корнишоны — 60 гр., горошек зеленый замороженный — 150 гр., майонез — 180 гр., мандарин — 1 шт., яйцо — 4 шт., соль по вкусу.

Первый секрет Бельковича — не сварить овощи, а запечь их в духовке в фольге. Каждый овощ подсолить, поперчить, капнуть сверху растительным маслом, завернуть в фольгу и поставить в печь на 180–200 градусах. Запекать около 45 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой. Остужать прямо в фольге.

Остужать овощи перед нарезкой обязательно, особенно это важно для картошки, поскольку она имеет крахмальную текстуру и в горячем виде кусочки сильно слипаются.

Нарезать овощи средним размером кубика, так вкуснее, считает Белькович. Если нарезать крупно – вкус овощей будет звучать слишком сильно, если мелко — салат превратится в кашу.

Нарезать маринованные огурцы мелким кубиком.

В оливье Саша Белькович предпочитает класть не колбасу, а запеченную говядину. И тоже готовит ее в фольге (200 градусов — 45 минут). Повар уверен, что говядины должно быть много в закуске. Также нарезать кубиком.

Отварить яйца, остудить, нарезать таким же образом.

Горошек Белькович советует брать не консервированный, а замороженный, который обдает кипятком. У него вкус насыщеннее и интереснее, смотрится в салате ярче, пояснил телеповар.

Когда Саша Белькович готовит оливье на Новый год, он добавляет в майонез мандариновый сок. Разрезать фрукт, смешать с соусом, заправить оливье.

Подсолить, посыпать свежемолотым перцем, аккуратно размешать. Готово!

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