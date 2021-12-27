Красиво, по-праздничному, очень вкусно! Как сделать новогодний оливье с лососем и икрой по Бельковичу

Телеповар заправляет салат не майонезом, а соусом на основе сметаны.

Как сделать вкусный оливье с лососем и икрой, рассказал телеповар Саша Белькович в личном блоге. Известный кулинар уверен, что эта закуска удивит своим вкусом и видом гостей на Новый год!

Ингредиенты: лосось слабосоленый 200 гр., морковь 2 шт., картофель 1 шт., яйцо отварное 2 шт., огурец свежий 100 гр., горошек мороженый 100 гр., сметана 160 гр., сок лимона или мандарина 1 столовая ложка, цедра 1/2 апельсина, икра красная 40 гр., укроп рубленый 5 гр., соль и перец по вкусу.

Лосось нарезать крупным кубиком. Морковь, картофель запечь в фольге. Яйцо отварить.

Все ингредиенты нарезать кубиком. Для заправки смешать сметану, сок лимона, цедру апельсина, специи.

Смешать все ингредиенты, украсить икрой и укропом

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