Отлично на утро 1 января: как приготовить настоящий наваристый суп шулюм, рассказал Емельяненко

Рецепт также пригодится тем, кто собрался на природу в праздничные дни.

Насколько бодрящим может быть шулюм, знает только тот, кто его пробовал. Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом настоящего походного супа.

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Его можно приготовить на утро 1 января, чтобы начало дня было особенно бодрым, или сварить на природе, если захочется в праздники выбраться из города.

«Шулюм считается традиционным супом кочевых племен, промышлявших в основном охотой. Суп пользуется большим успехом среди охотников за свою сытность, простоту приготовления и несравнимый вкус. Я же предлагаю приготовить такой супец на вашей кухне, будет очень вкусно, гарантирую», — заверил Емельяненко своих зрителей.

Ингредиенты: мясо косули (консервированное) – 1 банка, лук – 2 шт., картофель – 2 шт., морковь – 1 шт., огурец малосольный – 1 шт., сушеная корюшка – 5 шт., сливочное масло – небольшой кусочек, болгарский перец – 1 шт., лавровый лист – 2 шт., томаты мелкие (черри) – 3-4 шт., копченая паприка – 0,5 ч. ложки, чеснок – 1 зубчик, петрушка, укроп, соль – по вкусу, перец – по вкусу.

В казане на сливочном масле обжарить нарезанные лук и морковь. Затем бросить нашинкованный болгарский перец.

Налить воду, положить пару лавровых листов, мясо косули (лосятина тоже подойдет), картошку, размешать.

Затем положить нарезанные томаты без кожицы, мелко нарубленные малосольные огурцы, стебли укропа и петрушки (листочки зелени добавить чуть позже). И изюминку супа — мелко нарезанную сушеную корюшку и половину чайной ложки копченой паприки для аромата костра.

Заправить зеленью с чесноком, попробовать на соль и перец, пару минут поварить и снять с огня.

Подавать с поджаренным хлебом.

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