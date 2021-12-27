Мясо вначале пожарить отдельно: как вкусно приготовить румяную картошечку с фаршем, рассказал Емельяненко

Даже самые простые продукты могут превратиться в кулинарный шедевр при правильном приготовлении, уверен известный телеповар Василий Емельяненко. Он предложил на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» сделать жареную румяную картошечку с фаршем.

Ингредиенты: картофель — 5-6 шт., лук — 2 шт., говяжий фарш — 300 г, масло растительное, укроп, чеснок — 1 зубчик, соль — по вкусу, перец — по вкусу.

Картофель нарезать средними кубиками, пожарить на сильном огне на растительном масле.

Лук нарезать тонкими перышками и обжарить на второй сковороде вместе с говяжьим фаршем. Поперчить, посолить.

Добавить в картошку мелко нарезанный укроп, зубчик чеснока и переложить в нее фарш с луком. Перемешать, подать к столу.

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