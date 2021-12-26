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Любителям сельди под шубой понравится: как сделать бутерброды с лососем и свеклой на Новый год по Емельяненко

Василий Емельяненко приготовил эту аппетитную закуску на бородинском хлебе.

Любителям сельди под шубой понравится: как сделать бутерброды с лососем и свеклой на Новый год по Емельяненко
Василий Емельяненко. YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко»

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef в преддверии Нового года предложил занести в свою копилку рецептов бутерброды с лососем и свеклой.

Знакомое сочетание соленой рыбы и овоща обычно нравится жителям постсоветского пространства, закуска уходит со стола моментально!

Ингредиенты: малосольный лосось, бородинский хлеб, запеченная свекла, сливочный хрен, творожный сыр, укроп, перец.

Бутерброды. Кадр из YouTube-шоу Gadget Chef

Запечь в духовке свеклу, остудить, нарезать на ломтики. Творожный сыр смешать с хреном, намазать эту смесь на кусочки хлеба. Сверху положить ломтики свеклы и рыбы, поперчить, украсить укропом.

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