Любителям сельди под шубой понравится: как сделать бутерброды с лососем и свеклой на Новый год по Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef в преддверии Нового года предложил занести в свою копилку рецептов бутерброды с лососем и свеклой.
Знакомое сочетание соленой рыбы и овоща обычно нравится жителям постсоветского пространства, закуска уходит со стола моментально!
Ингредиенты: малосольный лосось, бородинский хлеб, запеченная свекла, сливочный хрен, творожный сыр, укроп, перец.
Запечь в духовке свеклу, остудить, нарезать на ломтики. Творожный сыр смешать с хреном, намазать эту смесь на кусочки хлеба. Сверху положить ломтики свеклы и рыбы, поперчить, украсить укропом.
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