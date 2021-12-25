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Шпроты, томат, майонез с чесночком: как сделать на Новый год аппетитные бутерброды по Емельяненко

Знакомые ингредиенты в приятном сочетании обычно нравятся всем за столом.

Шпроты, томат, майонез с чесночком: как сделать на Новый год аппетитные бутерброды по Емельяненко
Василий Емельяненко. Фото: instagram.com/vasilytv/

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как сделать интересные бутерброды из обычных шпрот. Это проверенный рецепт закуски, который нравится обычно всем, заверил телеповар.

Ингредиенты: шпроты в масле — одна банка, батон — одна штука, майонез — 150 граммов, чеснок — три зубчика, томат — одна штука.

Бутерброд. Кадр из YouTube-шоу Gadget Chef

Разложить по противню кусочки хлеба, поставить в духовку, немного подсушить. Натереть несколько зубчиков чеснока в майонез. Добавить черный молотый перец, и все тщательно перемешать.

Томат нарезать тонкими пластинками. Открыть шпроты. На хлеб намазать майонез и положить сверху несколько ломтиков томата, а также шпроты. Украсить петрушкой.

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