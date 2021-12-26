Идея на Новый год: готовим изысканный французский салат с козьим сыром и авокадо по рецепту Ивлева

У закуски приятный вкус и красивый вид, как раз для праздничного стола.

Константин Ивлев на своем кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel предложил добавить в копилку новогодних рецептов изысканный французский салат с козьим сыром, авокадо и кедровыми орешками.

Ингредиенты: салат руккола — 80 граммов, авокадо — одна штука, оливковое масло — 100 миллиграммов, лимон — половина штуки, багет — 100 граммов, сыр козий — 100 граммов, кедровые орехи — 20 граммов, тимьян свежий — 3 грамма, сливовидные черри томаты — 100 граммов, базилик зеленый — 5 грамм, соль, перец — по вкусу.

Томаты черри разрезать на половинки, положить на неглубокую металлическую форму кожицей вниз, посыпать солью и тимьяном и полить сверху маслом. Разогреть духовку до 200 градусов и поставить в печь на несколько минут, чтобы помидоры подвялились.

За это время разрезать французский багет на ломтики, поставить в духовку. Чуть подсушить.

Почистить авокадо, достать мякоть ложкой. Размять вилкой, сбрызнуть лимоном посолить, положить тимьян, оливковое масло. Хорошо размять до состояния пюре, можно немного добавить воды.

Козий сыр нарезать на тонкие ломтики, положить на подсушенный хлеб. На каждый кусок сыра поместить небольшое количество тимьяна, сбрызнуть оливковым маслом. Отправить хлеб с сыром в разогретую духовку на три минуты, чтобы сыр схватился.

В салатницу положить рукколу, посолить, поперчить, немного порвать базилика. Туда же положить размятое авокадо, томаты и немного масла из них, размешать двумя ложками двумя руками.

Выложить на плоскую тарелку посередине, а по кругу разложить багет с сыром. Посыпать салат кедровыми орешками.

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