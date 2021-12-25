«Красиво!»: как сделать на Новый год нарядные тарталетки с лососем, икрой и творожным сыром по Ивлеву

Закуска выглядит на столе изысканно, а приготовить ее просто.

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как сделать аппетитные тарталетки с лососем и икрой на Новый год. Сыр он использовал творожный, но можно взять просто мягкий.

Ингредиенты: тарталетка – 1 шт., лосось х/к – 20 г, творожный сыр – 10 г, красная икра – 15 г, микрозелень – 1 г.

В тарталетки по краю выложить нарезанную тонкими ломтиками рыбу. Должна получиться форма типа розочки. Внутрь при помощи кулинарного мешка положить сыр, сверху – ложечку икры, украсить микрозеленью или нашинкованным зеленым луком.

«Согласитесь, красиво!»- сказал про свою закуску Константин Ивлев.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.