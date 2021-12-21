Шеф стонал, когда пробовал: Ивлев поделился рецептом необычной селедки под шубой с рыбной пастой

Константин Ивлев провел конкурс на лучший новогодний салат и чуть видоизменил его.

Константин Ивлев на своем кулинарном проекте YouTube Ivlev Chef Channel обнародовал необычный рецепт сельди под шубой. По словам шефа, этот способ приготовления любимой россиянами закуски выиграл в кулинарном конкурсе, который он проводил. Однако и его он улучшил на свой вкус.

«Если вы готовы к вкусным экспериментам, рекомендую приготовить селедку под шубой new style! Рецепт-сенсация! Здесь есть и земля из свеклы, и хрустящий лук — так что не удивляйтесь!» — сказал шеф.

Ингредиенты: картофель – 9 шт., филе сельди – 300 г, чипсы из свеклы – 100 г, майонез – 300 г, лук хрустящий – 50 г, микрозелень – 10 г, соль, перец – по вкусу.

Запечь в духовке до готовности картошку в кожуре, завернув в фольгу. Это примерно 15 минут при температуре 200 градусов. Остудить.

Готовые свекольные чипсы (продаются в магазине) превратить в пудру в блендере или кофемолке. Получится так называемая земля.

Сельдь положить в блендер, добавить немного молока и взбить до состояния пюре. Переложить в кондитерский мешок.

Картошку очистить, натереть на крупной терке, выложить первый слой салата. Смазать майонезом. Насыпать готовый жареный хрустящий лук (полуфабрикат, продается в магазине). Сверху красивыми завитками выложить крем из селедки. Посыпать свекольной «землей». Украсить любимой зеленью.

Константин Ивлев заверил, что салат получается нереально вкусным. Сам он, когда пробовал, буквально стонал от удовольствия.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.