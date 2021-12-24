Новогодняя закуска «феноменальная»: готовим огурец, покрытый яичным кремом и икрой, по Ивлеву

Это отличная альтернатива поднадоевшим бутербродам с хлебом на праздничный стол.

Константин Ивлев на YouTube-шоу Ivlev Chef Channel рассказал, как приготовить на Новый год изысканную закуску — яичный крем с огурцом и красной икрой.

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«Закуска феноменальная!» — сказал Ивлев про этот рецепт.

Ингредиенты: красная икра – 15 г, огурец длинный – 30 г, яичный желток – 1/2 шт., майонез – 10 г, микрозелень – 1 г.

Взять тонкий длинный огурец, нарезать на брусочки, вынуть из них сердцевину, оставив донышко. Сварить яйца, вынуть желтки, положить в чашу блендера, положить чуть майонеза, пробить в однородную массу.

При помощи кондитерского мешка заполнить этим кремом пенечки с выемкой из огурца. Сверху положить по ложечке икры, украсить микрозеленью.

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