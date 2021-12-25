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Почему на этот Новый год обязательно нужно купить боа, рассказал Рогов

Стилист уверен, что этот аксессуар может хорошо сэкономить средства.

Почему на этот Новый год обязательно нужно купить боа, рассказал Рогов
Александр Рогов. Фото: Михаил Фролов/ КП

Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live в рамках программы «Разбор новогодних луков подписчиков» посоветовал всем присмотреться к такому тренду, как боа. Стоит этот аксессуар недешево, но зато способен сэкономить средства в дальнейшем.

Боа – это сильный тренд сезона, поэтому может пригодиться в течение всего года. Его теперь носят не только с вечерними платьями, но и с повседневными, деловыми костюмами, если необходимо создать необычный или праздничный образ.

Александр Рогов. кадр из YouTube-шоу Rogov live

При помощи боа зрительницы смогут превратить любой наряд в новогодний, а потом примерять его с другими комплектами.

Также актуальны, по словам Александра Рогова, перья марабу и прочие пушистые элементы декора.

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