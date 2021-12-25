Почему на этот Новый год обязательно нужно купить боа, рассказал Рогов

Стилист уверен, что этот аксессуар может хорошо сэкономить средства.

Александр Рогов на своем YouTube-канале Rogov live в рамках программы «Разбор новогодних луков подписчиков» посоветовал всем присмотреться к такому тренду, как боа. Стоит этот аксессуар недешево, но зато способен сэкономить средства в дальнейшем.

Боа – это сильный тренд сезона, поэтому может пригодиться в течение всего года. Его теперь носят не только с вечерними платьями, но и с повседневными, деловыми костюмами, если необходимо создать необычный или праздничный образ.

При помощи боа зрительницы смогут превратить любой наряд в новогодний, а потом примерять его с другими комплектами.

Также актуальны, по словам Александра Рогова, перья марабу и прочие пушистые элементы декора.

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