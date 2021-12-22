Удобные и в тренде: какие сапоги будут в моде всегда, показал Рогов

Мир моды очень изменчив, однако есть вещи, которые никогда не теряют своей актуальности, их назвал Александр Рогов на шоу СТС «Рогов в деле». Всегда будут в тренде смокинги, которые уместны в любой ситуации, об этом мы писали раннее.

А что касается обуви, то здесь пальму первенства среди вечных моделей занимают казаки, считает стилист.

«Казаки — это идеальная инвестиция в гардероб!» — сказал ведущий.

Александр Рогов продемонстрировал два экземпляра, которые легко впишутся в самые разнообразны луки — от джинсов до коктейльных сверкающих образов. Это песочные сапоги из замши и классика жанра — кожаные черные. Первые казаки особенно хороши в повседневных образах, а вторые отлично проявляют себя в острых неординарных стайлах.

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