Так действительно стильно: с чем надеть на Новый год платье в пайетках, показал Рогов

Платье в пайетках – отличный выбор для Нового года, считает Александр Рогов. Ведь эти блестящие элементы — главный тренд сезона.

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Еще один тренд — зеленый цвет, причем в любом его оттенке. Поэтому, если вы подберете платье в пайетках в этом тоне, вы станете настоящей королевой вечеринки. А какие аксессуары к нему подобрать, подсказал Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live.

«Это может быть что-то в стиле «техно-кобра» с черными спортивными очками в стиле 90-х или 2000-х, черными ботфортами или черными носками и ботильонами», — прокомментировал Рогов.

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