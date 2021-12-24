Нежно и необычно: как приготовить на Новый год бутерброды с креветками и яйцом по Емельяненко

Закуска делается из простых ингредиентов, но с неординарной подачей.

На Новый год россияне любят баловать гостей вечеринки различными морскими деликатесами. Телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу Gadget Chef предложил приготовить на праздник бутерброды с креветками.

Ингредиенты: хлеб, зеленый лук, чеснок, креветки, растительное масло, сливочное масло, яйца, соль, перец, зелень.

Вырезать мякоть из хлебных ломтиков. Мелко нарезать зеленый лук, чеснок и креветки. Налить в несколько пиал (по количеству яиц) растительное масло. В миску с луком и чесноком отправить сырые белки, а в пиалы — сырые желтки.

Лук с чесноком поперчить и посолить по вкусу. На сковороде с растительным маслом обжарить креветки и отправить их в миску с белками, луком и чесноком. На сливочном масле обжарить с двух сторон хлеб.

Каждый кусочек заполнить смесью из белка и креветок. Накрыть сковороду крышкой, подержать до готовности. На готовые бутерброды сверху выложить желтки и украсить зеленью.

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