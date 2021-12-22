На новогодний стол: как сделать вкусные горячие бутерброды с копченой курочкой по Емельяненко

Телеповар уверен, что эта закуска понравится многим.

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube Gadget Chef рассказал, как сделать вкусные бутерброды на новогодний стол из копченой курицы.

Простые, аппетитные, с понятным составом, они нравятся многим, считает известный кулинар.

Ингредиенты: хлеб, лук, сыр, копченая курица, томаты, майонез, укроп, соль, перец.

Нарезать кольцами лук. На небольшие кусочки разделить куриное мясо, сняв с кости.

В миску с луком и мясом положить майонез. Добавить перец и соль по вкусу. Положить мелко нарубленный свежий укроп, тертый сыр, хорошенько размешать.

Нарезать хлеб на кусочки, намазать обильно этой массой. Сверху положить нарезанные помидоры.

Поставить в духовку, разогретую на 180 градусов. Запекать 20 минут.

Готовые бутерброды посыпать зеленым луком.

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